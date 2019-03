Bundesliga: Stuttgart écrase Hanovre dans le match de la peur

Le match de la peur entre Stuttgart (16e) et Hanovre (17e) a tourné à la démonstration pour la formation de Benjamin Pavard (5-1), dimanche pour la 24e journée de Bundesliga.

Mario Gomez a lancé les festivités dès le début de la rencontre (4e) et c'est Ozan Kabak qui a plié match en inscrivant un doublé (16e et 45e). Jonathas a réduit la marque au retour des vestiaires (68e), mais Steven Zuber y est aussi allé de son doublé pour enterrer les derniers espoirs d'Hanovre (78e et 81e).

C'est un succès important pour Stuttgart, qui reste 16e mais revient à deux points d'Augsbourg (15e), premier non-relégable. Il s'agit de la quatrième défaite d'affilée pour Hanovre, qui se retrouve à 7 points du maintien.