Brest retrouve la L1, six ans après

Après six saisons en Ligue 2, Brest a validé vendredi soir son billet pour la Ligue 1. Grâce notamment à un doublé de Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations, les Bretons ont largement dominé Niort (3-0) pour assurer définitivement leur deuxième place, à quatre longueurs du champion messin, battu 0-1 dans le derby lorrain par Nancy (14e), officiellement maintenu.

"Les supporters ont été derrière nous toute la saison, c’est grâce à eux qu’on en est là aujourd’hui, savourait ensuite le défenseur brestois Jean-Charles Castelletto au micro de beIN SPORTS. Je souhaite à tout footballeur de vivre des moments comme ça. C’est aussi beau qu’un trophée ! Le coach (Jean-Marc Furlan, dont l’avenir est incertain, ndlr) nous a inculqué des valeurs. Ce qu’il va faire dans le futur, c’est son choix. Il nous a beaucoup appris et je lui dis « merci ». Maintenant, on va fêter ça ensemble et à l’année prochaine !"

Béziers s'accroche

Vainqueur pour la huitième fois consécutive après avoir été mené deux fois au score à Clermont (2-4), Troyes finira troisième, et affrontera en playoffs, avant un éventuel barrage face au 18e de Ligue 1, le vainqueur du match entre le quatrième et le cinquième. Deux places respectivement occupées par le Paris FC, qui est allé s’imposer sur la pelouse d’un Red Star déjà relégué (0-1) et compte deux longueurs d’avance sur Lens, victorieux de l’AC Ajaccio (16e) en Corse (0-2). Des Sang et Or à égalité de points avec Lorient (6e), qui n’a pu faire mieux que match nul contre Sochaux (0-0) mais peut encore retrouver le Top 5.

En bas du classement, seul le Red Star (20e) est assuré d’évoluer en National 1 la saison prochaine. Béziers (19e), qui est allé faire match nul 0-0 à Orléans (8e), a trois points de retard sur Sochaux, 18e et virtuel barragiste. Les Lionceaux comptent eux seulement un point de moins que les deux clubs d’Ajaccio, le Gazélec (17e) ayant été battu 1-2 à domicile par Châteauroux. Auxerre (15e avec deux longueurs d’avance sur le FCSM), qui est allé faire match nul à Grenoble (0-0), reste sous la menace avant la dernière journée, qui aura lieu vendredi prochain.