Brest: Furlan indécis quant à son avenir

Le Stade Brestois tout juste assuré de sa promotion en Ligue 1, Jean-Marc Furlan avoue être encore indécis quant à la suite des événements, et plus précisément son avenir sur le banc breton.

"Ayant déjà donné pour la Ligue 1, avec des 18e, 19e ou 20e budgets, c’est très compliqué. Ce qui me passionne, c’est de monter des projets et de gagner des matchs. Aller en Ligue 1 oui, si vous me trouvez un des dix premiers budgets du championnat, j’y vais tout de suite", confie-t-il à RMC.

"Pour l’année prochaine, je vais attendre la 38e journée et le 20 mai pour analyser toutes les propositions que j’ai reçues et prendre une décision", poursuit celui qui a mal vécu visiblement les dernières approches de ses dirigeants.

"J’ai reçu une proposition par mail, d’un an, en janvier. Quand tu reçois une proposition d’un an à 61 ans, ça te fait mal au ventre. Et ensuite, une proposition de deux ans, détaille l’ancien entraîneur de Troyes, Strasbourg ou Nantes. Entre-temps, d’autres clubs se sont intéressés à moi. Il va falloir que je compare ce qui est le mieux pour moi pour monter un projet."