Amicaux: Les résultats de la soirée

Ce mardi soir, plusieurs formations de Ligue 2 étaient sur le pont pour disputer des matches amicaux de préparation à la saison à venir. L'AJ Auxerre a pris le meilleur sur Créteil (2-1), Le Havre de Paul Le Guen a battu Laval (2-1) grâce à des réalisations de Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet, l'AC Ajaccio a chuté face à Pau (2-1), Rodez a dominé Villefranche (3-2), Le Mans s'est montré plus efficace que le Paris FC (2-0), Sochaux et l'ASM Belfort n'ont pas réussi à se départager (1-1), et l'Estac a fait mordre la poussière à Bourg-en-Bresse (2-0).

Pour rappel, la première levée du championnat est programmée pour le vendredi 26 juillet prochain.