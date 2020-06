AJA : L'hommage du football français à Hamel

"Comme mon grand frère" Guy Roux



Encore un homme important de ma carrière est décédé aujourd'hui

Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille

Plus précisément ma sœur et moi

Je suis très triste ce soir

😢😢😢😢😢😢 https://t.co/4zjbcFZzvy

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) June 2, 2020



Jean-Claude Hamel a été un fantastique président de club à @AJA . Il a marqué l’histoire du foot français avec Gérard Bourgoin et Guy Roux. Des magiciens! Pensées pour sa famille et les membres et supporters de @AJA .

— Michel Denisot (@michel_denisot) June 2, 2020



Après LOULOU , Pape DIOUF,Jc HAMEL... Nos grands Présidents se meurent. En parallèle notre football aussi !!! Dois je y voir une coïncidence. 🤔? Je souhaite seulement à nos jeunes de connaître d aussi belles épopées que ces Présidents ( entre autres)ont pu nous faire vivre.

— charbonnier lionel (@liocharbo) June 2, 2020

"Quelqu'un de très humain" Lionel Charbonnier



J’habitai dans la même rue que lui . Il prenait tout le temps le sens interdit et quand je lui fesait signe attention il me faisait coucou pour me dire bonjour ...😂😂. Il était d’une simplicité et d’une gentillesse extraordinaire.

— Jérémie Janot (@jeremiejanot) June 2, 2020



L’OL présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude #Hamel, ainsi qu'à l'@AJA et ses supporters. https://t.co/qMLplYb51V

— Olympique Lyonnais (@OL) June 2, 2020



⚫ Le football français perd et pleure un Président historique, un immense passionné du ballon rond.

Le @DFCO_Officiel présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude #Hamel, ainsi qu'à l'@AJA et ses supporters. https://t.co/d9JKWs6X6c



— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 2, 2020

"L'un des trois mousquetaires". Lionel Charbonnier a rapidement imagé ce que Jean-Claude Hamel représentait pour l'AJA. Président emblématique du club aux côtés du plus médiatique Guy Roux et du fantasque Gérard Bourgoin, ce dirigeant historique du football français aura été l'homme d'une grande aventure. Disparu ce mardi à 91 ans, il laisse un doux souvenir à tous ceux qui l'ont côtoyé, dans l'Yonne ou ailleurs. De son ami Guy Roux à son successeur Francis Graille, de ses anciens joueurs Djibril Cissé, Olivier Kapo ou Lionel Charbonnier à son homologue Michel Denisot, le foot français a rendu hommage à Jean-Claude Hamel.: "Il est dans les deux premiers qui m'ont lancé. Monsieur Garnault en 1961 et Monsieur Hamel en 63. J'ai fait tout le trajet jusqu'à 2007 à ses côtés. Il était trop jeune pour être mon père mais je pourrais dire que c'était mon grand frère dans la qualité de nos relations. Évidemment dans une entreprise comme l'AJA et un sport à risque comme le foot, on a eu de temps en temps des périodes chaudes mais il était d'une fidélité, il ne m'a jamais lâché. Je m'attendais à sa mort mais quand ça vient c'est quand même très dur.": "L'AJA est en deuil. On perd un président extraordinaire, une personne animée d'une grande passion et on perd un ami. Jean-Claude Hamel c'était l'AJA, 46 ans de présidence, 46 ans où l'AJA a côtoyé les sommets avec des titres et des coupes. Sans Jean-Claude tout ça n'aurait pas été possible, sans sa pugnacité, son sens de l'organisation, sa volonté. C’est une réussite extraordinaire. Il ne l’a pas fait seul. Je ne vais pas minimiser les rôles de ses compagnons Guy Roux et Gérard Bourgoin. Mais on doit aussi beaucoup à Jean_Claude Hamel".: "L’anecdote, justement, c’est peut-être le fait que je n’ai pas d’anecdotes. On a vécu des choses, comme certains présidents qui sont omniprésents dans le vestiaire ou dans les différentes épopées. C’est un président qui a su être tout le temps discret, et c’est peut-être ça, l’anecdote. C’est qu’on le voyait très, très rarement. Il savait rester à sa place, être là quand on en avait besoin. C’était rare, mais c’était quand on avait besoin de réconfort après une défaite. Jamais un coup de gueule, c’était toujours une parole gentille pour nous encourager. Il n’est jamais entré dans un vestiaire pour pousser un coup de gueule, jamais, jamais, jamais. C’était toujours pour nous remettre à flot moralement. C’était quelqu’un de très humain".: « C’était un grand président, très proche de ses joueurs et vraiment amoureux de son club. Comme Guy Roux, c’était aussi un papa. Il déjeunait parfois avec nous au club, toujours très simplement. Je me souviens aussi qu’il venait souvent nous voir dans les vestiaires et disaient à certains "Salut toi, salut toi !" Quand il te disait ça, cela voulait dire qu’il savait qui tu étais et donc que tu étais bien payé. Parce que ceux qui ne l’étaient pas, ils ne les appelaient pas par leur nom (rires) ! »: "Je prend la nouvelle en pleine gueule comme on dit, je suis assis et je vais le rester. Je suis vraiment très touché. C'était un ami. C'était un grand bonhomme, un grand monsieur qui s'en va. Une personne opiniâtre qui ne lâche jamais. Il pouvait rentrer chez un transporteur à 6 heures de l’après-midi et n'en ressortir qu’à 4 heures du matin le lendemain, il ne repartait pas tant qu’il n’avait pas signé le camion. Une grande perte.": "C'est une terrible nouvelle. C'est difficile à encaisser car pour moi ça été mon président pendant une quinzaine d'années. C'est une très bonne personne, avec une forte personnalité, il aimait ses joueurs, son club, il a participait grandement à la construction de l'AJA, il a fait l'AJA et j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau et rendre hommage à ce grand homme".