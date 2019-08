A Nancy, l'homophobie malgré une victoire renversante

Match fou et polémique en Lorraine. L’AS Nancy Lorraine, qui a fini le match à neuf, est finalement venue à bout du Mans en toute fin de rencontre ce vendredi lors de la 4e journée de Ligue 2. Le héros de la soirée côté nancéen se nomme Vagner Dias Goncalves, auteur d’un magnifique coup franc direct, excentré à gauche (9e) et du penalty victorieux, qu’il avait lui-même provoqué suite à une magnifique passe en conclusion d’une dernière contre-attaque (90e+4). Cauchemar en revanche pour les promus manceaux, qui croyaient tenir leur premier point de la saison, mais qui repartent une nouvelle fois bredouilles.

Conclusion dramatique d’une partie extrêmement tendue, tout d’abord interrompue quelques minutes par l’arbitre M. Mokhtari en raison de chants homophobes des supporters de Nancy. Une première en France. Puis le gardien de l’ASNL Baptiste Valette et le capitaine Ernest Seka ont été expulsés en seconde période. Un penalty transformé par Vincent Créhin, suite à une main d’Abdelhamid El Kaoutari, avait pourtant permis au Mans d’y croire (57e). Après la rencontre, le buteur cap-verdien ne s'est pas privé d'exprimer son mécontentement envers l'arbitrage : "Le groupe était bien. On a beaucoup travaillé cette semaine pour cette première victoire. En plus, c’était catastrophique les arbitres aujourd’hui. Jouer à 9, c’est difficile" a-t-il asséné.

Clermont et Lorient leaders, le Paris FC n’y arrive toujours pas

Leaders provisoires avant cette soirée, Lorient et Clermont ont renforcé cette position avec une victoire sur la plus petite des marges (1-0). Une frappe à l’entrée de la surface de Jimmy Cabot (65e) a suffi pour les Merlus face à Sochaux. Les Clermontois ont eux été portés par un excellent Adrian Grbic, qui s’est permis un petit bijou, à 30 mètres en pleine lucarne, pour ouvrir la marque (24e). Les deux équipes comptent dix points chacune. Avec quatre réalisations, l’Autrichien est meilleur buteur de Ligue 2, en compagnie de Gaëtan Courtet, qui a offert la victoire à Ajaccio sur la pelouse de Châteauroux (9e).

Le Paris FC, avec une petite unité, est loin de ce total. Les Parisiens ont été malmenés par Niort sur leur pelouse, notamment face à Dylan Louisierre, dangereux, mais pas assez précis face au but (3e et 19e) et Valentin Jacob, intenable. Ibrahim Sissoko n’a lui pas été maladroit (85e) pour infliger au club de la capitale sa troisième défaite en 4 matches. Autre club en difficulté, Caen est tenu en échec à domicile par le toujours surprenant promu Chambly (0-0), toujours invaincu.

On notera également l’égalisation dans le temps additionnel de Grenoble, grâce à Terell Ondaan, face à Troyes (1-1). Un missile du gauche après contrôle dans la lucarne opposée, qui a répondu à une tête de Kiki Kouyaté sur corner (65e). Première défaite aussi pour le promu Rodez, à Valenciennes (1-0). Baptiste Guillaume a concrétisé la domination nordiste (50e), après plusieurs opportunités en première période par l’intermédiaire de Teddy Chevalier (18e et 38e).