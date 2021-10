WorldTour : Encore un espoir pour l'équipe Qhubeka NextHash ?

Rien ne serait finalement perdu pour la formation cycliste professionnelle Qhubeka NextHash. En effet, à en croire les informations de différents médias néerlandais et relayées également par le site internet spécialisé Cyclingnews, l'équipe, qui existe depuis l'année 1996, avec évidemment, depuis, plusieurs changements de noms, pourrait ainsi encore être présente dans le peloton en 2022. Cette recherche d'un sponsor majeur nécessaire à la poursuite de cette activité donnerait lieu à plusieurs pistes, afin de conserver également son précieux sésame au sein du WorldTour, soit tout simplement l'élite. C'est ainsi qu'il y aurait donc pas moins de trois prétendants potentiels, pour permettre à cette formation de continuer à exister. Cependant, le temps commence à presser, puisque l'équipe Qhubeka NextHash n'a plus que jusqu'au lundi 15 novembre prochain pour soumettre, à l'Union cycliste internationale (UCI), l'ensemble de ses documents relatifs à sa licence WorldTour.

Qhubeka NextHash a déjà laissé filer ses plus grands talents

Quant à BMC, Assos et BMW, ils seraient également prêts à poursuivre leur aventure avec Qhubeka NextHash, mais sans sponsor titre trouvé par la direction de cette équipe, tout cela ne servirait alors évidemment à rien. Au sujet de ces fameuses recherches, Lars Michaelson, qui n'est autre que le directeur de l'équipe, s'était confié, depuis son domicile situé au Danemark, au début de ce mois, à Cyclingnews : « Nous cherchons toujours des solutions et si nous avions quelque chose à dire, vous le sauriez maintenant. C'est toujours un travail en cours. » En prévision d'un avenir plus qu'incertain et d'une possible disparition, Qhubeka NextHash a déjà vu partir bon nombre de ses talents les plus précieux, durant cette fameuse intersaison. Certains sont même allés renforcer les équipes rivales. Le sprinteur vedette, à savoir Giacomo Nizzolo, a rejoint Israel Start-Up Nation, tandis que Michael Gogl s'est engagé en faveur d'Alpecin-Fenix. De son côté, Victor Campenaerts est retourné chez Lotto Soudal, alors que Fabio Aru ainsi que Matteo Pelucchi ont pris leur retraite.