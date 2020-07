World Tour : Vers une fin de saison 100% européenne ?

La saison World Tour de cyclisme, qui va reprendre le 1er août, passera-t-elle par un autre continent que l’Europe ? Cela semble de moins en moins probable… Alors que la Chine souhaite annuler tous les événements sportifs internationaux prévus sur son territoire jusqu’à la fin de l’année, ce qui devrait entraîner l’annulation du Tour de Guangxi début novembre, ce sont désormais les Grands Prix de Québec et de Montréal qui sont très compromis. Prévues respectivement les 11 et 13 septembre, les deux courses canadiennes ont peu de chances de se dérouler, comme l’a révélé leur organisateur Serge Arsenault à la presse locale.

Arsenault : "Je n’ai pas trop d’illusions"

« Oui, les risques d’annulation sont élevés. Une décision devrait être prise entre le 25 et le 28 juillet, promet-il. C’est une espèce d’étau octogonal qui se resserre jour après jour sur nous. Si on prend tout ce qui est santé publique, avec les gouvernements canadiens et québécois, l’interdiction de rassemblements de masse, la quarantaine qui est encore imposée et les considérations financières énormes (...) Si les règles ne changent pas, qu’est-ce qui va arriver avec les hôtels, pour nourrir les gens et respecter la distanciation ? On ne peut pas engager des montants énormes en garantie avec une lueur d’espoir. Ce ne serait pas responsable (…) Nous sommes très réalistes. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. À l’impossible, nul n’est tenu. Je n’ai pas trop d’illusions. » Serge Arsenault a d’ailleurs déjà reçu un courrier de l’équipe Cofidis annonçant qu’elle ne souhaitait pas participer à des courses hors d’Europe cette saison, et d’autres formations pourraient lui emboîter le pas. A ce jour, le coronavirus a tué 5646 personnes dans la province de Québec.