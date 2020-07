World Tour : Pas de Grands Prix de Québec et Montréal cette année !

La semaine dernière, l’organisateur des Grands Prix de Québec et de Montréal, comptant pour le World Tour et prévus les 11 et 13 septembre prochains, déclarait qu’il ne se faisait « pas trop d’illusions » quant à la tenue des deux classiques. Ce jeudi, la sentence est tombée et elle est sans grande surprise : les deux courses canadiennes n’auront pas lieu en 2020. « À la suite d’une analyse méticuleuse de la situation actuelle, tant au Québec qu’à l’étranger, l’organisation des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) en est venue à la conclusion qu’il était impossible de répondre à toutes les exigences sanitaires et opérationnelles nécessaires afin de garantir un environnement sécuritaire pour tous en cette période de pandémie de COVID-19. De concert avec ses partenaires publics, c’est avec regret que l’organisation annule la tenue de ses courses prévues à Québec et Montréal, respectivement les 11 et 13 septembre prochain », dit le communiqué.

"Aujourd’hui, trop d’incertitudes demeurent"

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sans relâche pour organiser nos courses dans le respect le plus strict des conditions sanitaires, tentant de répondre aux différents scénarios et en constante liaison avec les autorités concernées, rappelle le président de l’organisation, Serge Arsenault. Aujourd’hui, trop d’incertitudes demeurent (ouverture des frontières, quarantaine obligatoire, autorisation de tenue de rassemblements…). Il n’aurait pas été responsable ni respectueux vis-à-vis de tous ceux qui nous font confiance depuis 2010 de repousser davantage cette décision. Tous les efforts consentis, pour à la fois préserver nos standards de qualité et assurer la sécurité de tous, se sont avérés vains. Il y a évidemment une profonde tristesse à mettre nos courses entre parenthèses, alors qu’en dix ans seulement, elles sont devenues des épreuves importantes sur le circuit international et sont grandement courtisées par les plus grands coureurs du monde. Mais nous sommes avant tout au service des coureurs, des équipes, des spectateurs et de nos partenaires. » L’année passée, Michael Matthews avait remporté le GP de Québec et Greg Van Avermaet le GP de Montréal. Ils devront retenter leur chance en septembre 2021.

Sans doute 18 courses World Tour entre août et octobre

C’est déjà la deuxième annulation de course World Tour cette semaine, après la Classique de Hambourg, prévue le 3 octobre. La saison World Tour reprendra le 1er août avec les Strade Bianche, en Italie, et comptera donc 19 événements. Ou plus vraisemblablement 18, car le Tour de Guangxi, prévu en Chine du 5 au 10 novembre en conclusion de la saison, a de fortes chances d’être annulé lui aussi. La saison se passerait donc exclusivement en Europe.