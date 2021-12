World Tour : Le Tour Down Under décalé en septembre ?

Le suspense n’a pas duré bien longtemps. Dès le mois de septembre, les organisateurs du Tour Down Under, qui ouvre traditionnellement la saison World Tour, en janvier en Australie, annonçaient que l’édition 2022 était annulée, en raison des exigences de quarantaine (deux semaines obligatoires) pour entrer dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus. Mais il se pourrait finalement que la course remportée ces dernières années par Rohan Dennis, Simon Gerrans, Richie Porte ou encore Daryl Impey ait finalement lieu à l’automne. Louis Cousaert, l’organisateur de l’Eurométropole Tour, qui se tient en général en septembre, a en effet confié à La Dernière Heure qu’il avait « entendu des bruits par rapport au report des épreuves australiennes du début de saison en septembre, juste avant le Mondial… », ce qui lui pose problème pour trouver une date pour son propre évènement.

Deux courses World Tour avant les Mondiaux ?

Les championnats du monde 2022 doivent en effet se dérouler du 18 au 25 septembre à Wollongong, en Australie, et la présence des meilleurs coureurs du monde pourrait être une occasion de disputer le Tour Down Under, ainsi que la Cadel Evans Gret Ocean Race, autre course World Tour, juste avant. Les organisateurs des deux courses n’ont pas confirmé, ni infirmé l’information auprès de Cyclingnews, qui les a contactés. Un report en septembre pourrait poser problème à plusieurs autres courses, comme l’Eurométropole Tour, le Tour du Bénélux, le Tour de Grande-Bretagne, le Grand Prix Cycliste de Québec et le Grand Prix Cycliste de Montréal, prévus aux mêmes dates ou presque. En tout cas, la Vuelta est prévue du 19 août au 11 septembre, et ses dates ne pourront bien sûr pas changer. « La communauté cycliste australienne se réunit en Australie Méridionale chaque année en janvier et le Santos Tour Down Under s'est engagé à revenir en tant que première course du calendrier de cyclisme sur route UCI en 2023. « Nous avons hâte de voir tout le monde ici », a déclaré la Commission du tourisme d'Australie-Méridionale à Cyclingnews. Affaire à suivre…