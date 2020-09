World Tour : Le Paris-Roubaix 2020 définitivement annulé ?

« Un contexte de circulation du virus renforcé par rapport au Tour de France »



Et si Paris-Roubaix n'avait pas du tout lieu cette année ? Reportée en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19 (la course avait été initialement programmée le 12 avril),Ce lundi, le préfet du Nord n'a pas caché qu'en raison de la propagation du coronavirus de nouveau très active, notamment dans sa région,réputée pour ses nombreux passages pavés, d'autant que le contexte sanitaire n'est déjà plus le même que lors de la Grande Boucle qui s'est achevée il y a une semaine. « Pour moi, l'organisation de cette course est interrogée. Le Tour de France a eu lieu. J'imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix », a indiqué au micro de France Bleu Nord ce lundi matin Michel Lalande, ajoutant qu'il devrait en savoir davantage très vite.« Je le dis en tant que préfet de Région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcé par rapport au Tour de France, quelle position prendre sur le Paris-Roubaix. » Cette 118eme édition, toujours officiellement maintenue à ce jour néanmoins, doit partir de Compiègne le 25 octobre à 11h00 avec pour les coureurs engagés une distance de 259 kilomètres à parcourir, dont 55 kilomètres de pavés répartis sur trente secteurs, soit un peu plus que lors de la dernière édition, remportée par le Belge Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step)., un chemin de plus d'un kilomètre en montée qui présente la particularité d'être pavé. Le secteur était apparu pour la première fois sur le tracé en 2005 mais n'a plus été visité depuis 2016. Mais peut-être faudra-t-il attendre une année supplémentaire pour le voir apparaître de nouveau au tracé.