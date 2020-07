World Tour : Hambourg passe son tour

Une épreuve World Tour en moins pour la reprise de la saison le 1er août prochain ! Il n’y aura « que » 21 événements comptant pour le circuit de l’élite du cyclisme, suite à l’annulation de la Classique de Hambourg. Prévue le 3 octobre prochain (le même jour que le départ du Giro), la « EuroEyes Cyclassics Hamburg » de son vrai nom, n’aura pas lieu, en raison de la pandémie de coronavirus, ont fait savoir les organisateurs ce lundi. « Quand la course a été reportée du 16 août au 3 octobre (suite à la refonte du calendrier par l’UCI, ndlr), nous étions très confiants dans le fait d’organiser une course exceptionnelle plus tardivement dans l’année. Malheureusement, en raison de la pandémie de covid-19, qui se poursuit, et suite aux conversations avec les autorités locales, nous sommes contraints d’annoncer que la Classique de Hambourg n’aura pas lieu en 2020 et reviendra le 22 août 2021 », ont écrit les organisateurs de la course remportée ces trois dernières années par le sprinteur italien Elia Viviani.

La dixième course World Tour annulée, en attendant d’autres ?

Cinq courses World Tour ont pu se dérouler normalement avant la pandémie de coronavirus, mais la Classique de Hambourg est la dixième à être annulée cette année, après le Tour de Catalogne, le Tour du Pays basque, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, la Clasica San Sebastian, le Grand Prix de l’E3, la Classique de Londres, Eschborn-Francfort et A Travers les Flandres. Trois courses, les seules non-européennes du calendrier, sont également très incertaines : les Grands Prix de Québec (11 septembre) et de Montréal (13 septembre) et le Tour de Guangxi (Chine, 5-10 novembre). Rappelons que la saison World Tour, arrêtée après l'avant-dernière étape de Paris-Nice le 14 mars, reprendra le 1er août avec les Strade Bianche.