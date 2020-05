World Tour : Du changement pour les courses en Italie ?

Publié il y a huit jours après de longues semaines de réflexion, le nouveau calendrier 2020 de l’Union cycliste internationale pourrait connaitre de nouveau changements, à la demande de la Fédération italienne. Elle a en effet demandé que le Tour de Lombardie, prévu le 31 octobre, soit avancé au 8 août, le jour de Milan – San Remo, qui serait reporté au 22 août, le jour des championnats d’Italie, qui seraient reportés au 31 octobre. La raison ? La Fédération italienne souhaiterait une grande fête populaire pour ses championnats nationaux, et il y a plus de chances que les rassemblements soient autorisés en octobre qu’en août. Les championnats des Pays-Bas ont d’ailleurs été annulés, en raison de l’interdiction des événements sportifs dans le pays jusqu’au 1er septembre.

Un mois d'août de folie en Italie ?

Si ce changement est accepté par l’UCI, le mois d’août serait celui des grandes courses d’un jour italiennes, avec les Strade Bianche le 1er, Milan - Turin le 5, le Tour de Lombardie le 8, le Giro dell’Emilia le 18, le Tour du Piémont le 20, Milan – San Remo le 22, le Trofeo Matteotti le 28 et le Mémorial Marco Pantani le 29. Le Giro, quant à lui, est prévu du 3 au 28 septembre. En revanche, si les championnats d’Italie sont décalés à fin octobre, cela signifie que les Italiens participant à la Vuelta, prévue du 20 octobre au 8 novembre, ne pourraient pas les faire. L’UCI doit publier son calendrier définitif avant le 20 mai.