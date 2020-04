World Tour : Des soucis à venir pour CCC ?

Et si, après l’équipe Euskaltel en 2013, d’autres maillots de couleur orange disparaissaient du peloton World Tour dans les prochains mois ? Membre de l’élite du cyclisme mondial depuis 2019, et le rachat de la licence de BMC, l’équipe CCC pourrait connaître de grosses difficultés, car son sponsor-titre, une société polonaise de chaussures et de sacs, souffre énormément de la crise économique due à la pandémie de coronavirus. L’entreprise a en effet perdu 75 millions d’euros lors du premier trimestre 2020, par rapport au premier trimestre 2019. Un site polonais spécialisé dans la finance révèle que CCC a reçu l’aide de plusieurs banques pour assurer son avenir lors des douze prochains mois, mais que le sponsoring sportif pourrait être abandonné (CCC est aussi le sponsor principal de l’équipe féminine polonaise de basket de Polkowice).

Zéro victoire pour CCC en 2020

Début avril, le manager de l’équipe CCC Jim Ochowicz avait révélé qu’il avait mis au chômage partiel la plupart du staff et réduit le salaire des coureurs. L’équipe CCC compte notamment dans ses rangs le champion olympique Greg Van Avermaet, mais aussi le Russe Ilnur Zakarin, l’Allemand Simon Geschke, ou les Italiens Matteo Trentin et Alessandro De Marchi. L’an passé, CCC a remporté notamment le Grand Prix de Montréal, une étape du Tour de Valence et une étape du Tour du Yorkshire grâce à Van Avermaet, et une étape du Tour Down Under grâce au Néo-Zélandais Patrick Bevin. Cette année, aucun coureur de l’équipe CCC n’a remporté de victoire. Et la saison ne reprendra pas, au mieux, avant le 1er juillet…