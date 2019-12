VTT - Suisse : Victime d'une grave chute, Jolanda Neff voit les JO s'éloigner

I hope you all had a Merry Christmas!

Update on my condition can be found here:https://t.co/n5DCS7W6Dy pic.twitter.com/gkM50SNYV9



— Jolanda Neff (@jolandaneff) December 26, 2019

Neff : « J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas »

Quatre fois championne du monde en VTT et deuxième de la dernière édition derrière Pauline Ferrand-Prévot, Jolanda Neff pourrait voir ses ambitions olympiques avoir déjà du plomb dans l’aile. La native de Saint-Gall a, en effet, été victime d’une lourde chute à haute vitesse lors d’une séance d’entraînement à Pisgah, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Les examens médicaux pratiqués rapidement après l’accident ont permis de déceler une rupture de la rate, une côte fracturée et un poumon percé. Après trois jours de traitement à l’hôpital, Jolanda Neff a pu repartir avec ses proches. Mais les conséquences de ces blessures sur sa saison ne sont pas encore connues.En pleine préparation des championnats du monde de cyclo-cross, organisés le 1er février prochain en Suisse, Jolanda Neff a donné des nouvelles via son partenaire, la marque de cycles Trek. « Durant ma course d'entraînement, j'ai mal estimé un virage dans une descente, sur une portion de terrain que je ne connaissais pas, a déclaré Jolanda Neff. Je suis sortie de la piste et j'ai passé par-dessus des barrières, pour atterrir sur une pile de troncs de bois. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. » Des blessures sérieuses qui vont remettre en cause son programme pour l’année 2020, avec l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire.