VTT - Mondiaux : Ferrand-Prévot en bronze sur le short-track

Les Mondiaux de VTT ont démarré de plutôt belle manière pour l'équipe de France, en Italie (à Val di Sole). Mercredi, le, grâce à Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Tatiana Tournut, Line Burquier, Léna Gérault et Jordan Sarrou qui ont terminé avec 48 secondes d'avance sur les Etats-Unis et 49 secondes sur l'Allemagne. Et jeudi, à l'occasion des débuts de la nouvelle épreuve de short-track, Pauline Ferrand-Prévot a décroché la médaille de bronze. Comme son nom l'indique, cette course est plus courte que le cross-country classique. Championne d'Europe il y a dix jours, "PFP" a joué la gagne jusqu'au bout, ne terminant qu'à une petite seconde de la Suissesse Sina Frei et sa dauphine britannique Evie Richards.Malgré le forfait de Loana Lecomte, malade, les Mondiaux débutent donc avec le sourire chez les Bleues, en attendant la course de samedi dont Ferrand-Prévot est double tenante du titre. Un mois après son nouvel échec aux Jeux, avec une dixième place à Tokyo (Lecomte avait terminé sixième), la Rémoise prouve une nouvelle fois sa capacité de rebond et étoffe encore son palmarès : en plus de ses trois couronnes mondiales en cross-country (2015, 2019, 2020), Ferrand-Prévot est aussi championne du monde sur route (2014) et en cyclo-cross (2015) et multiple championne de France dans toutes ces disciplines. A noter enfin l'excellente tenue des juniors,