VTT (H) : Schurter décroche son dixième titre mondial, Sarrou sixième

Pidcock n'a pas tenu la distance

Nino Schurter a écrit un peu plus sa légende ce dimanche aux Gets ! A 36 ans, le Suisse a décroché son dixième titre de champion du monde de VTT cross-country, treize ans après le premier, au terme d'une course à suspense où il a fini par dominer l'Espagnol Davide Valero et l'Italien Luca Braidot, tandis que le favori Tom Pidcock a terminé au pied du podium. Le coureur d'Ineos Grenadiers faisait figure d’épouvantail après ses trois victoires (deux en Coupes du monde, une aux championnats d’Europe) en trois apparitions en VTT cross-country cette saison. Parti en troisième ligne, le vainqueur de l’étape du Tour de France à l’Alpe d’Huezdont les Français Sarrou, Carod et Koretzky. Mais Tom Pidcock est parvenu à revenir petit à petit, pour se classer troisième à la fin du deuxième tour, à dix secondes de Schurter (Carod 4eme à 16 secondes du leader).Le champion olympique a pris la tête de la course dans le troisième tour, au sein d’un groupe de six (Sarrou étant le seul Français à suivre les cadors, dont Schurter, pourtant victime d’une petite chute), mais suite à une accélération de Schurter et Valero dans une côte, seul l’Italien Braidot a réussi à suivre. Pidcock s’est fait distancer, et le trio a bouclé le quatrième tour avec huit secondes d’avance sur le champion olympique et 20 sur Sarrou. Le Britannique a fini par revenir sur eux dans l’antépénultième tour.A la cloche du dernier tour, le duo comptait sept secondes sur Braidot et 32 sur Pidcock et Nino Schurter a attendu les derniers hectomètres pour placer son attaque décisive. Valero a tout donné mais n'a pu que laisser filer le Suisse, pour arriver neuf secondes après lui, Braidot décrochant le bronze, vingt secondes derrière l'Espagnol. Pidcock termine au pied du podium et le premier Français Jordan Sarrou prend une belle sixième place. Mais face à ce Schurter historique, il n'y avait vraiment rien à faire sur la piste des Gets !