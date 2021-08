VTT : Ferrand-Prevot conserve son titre de championne d'Europe

🇫🇷🚴‍♀️ Pauline Ferrand-Prévot reste CHAMPIONNE D'EUROPE de VTT cross-country, la Française a écrasé la concurrence !#lequipeVTT pic.twitter.com/wGWeBV8Xrb

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 15, 2021

Moins d'un mois après la déception de Tokyo où elle a terminé 10eme aux Jeux Olympiques d'été, Pauline Ferrand-Prevot n'a pas eu le temps de tergiverser. Les Championnats d'Europe de VTT ont lieu ce week-end à Novi Sad en Serbie. Dans l'épreuve du cross-country féminin dont elle est tenante du titre,. Elle inscrit une nouvelle ligne à son palmarès déjà riche également de trois titres mondiaux acquis en 2015, et plus récemment en 2019 et en 2020.Sur le parcours serbe, Pauline Ferrand-Prevot a patiemment attendu son heure avant de placer son accélération. Parfaitement positionnée aux avant-postes de la course,(sept boucles au total, Ndlr). La concurrence ne la reverra plus. La coureuse tricolore a franchi la ligne d'arrivée en solitaire avec plus d'une minute d'avance sur sa dauphine, la Néerlandaise Anne Terpstra (+1.19) vice-championne d'Europe pour la seconde année consécutive. Une autre Batave nommée Anne, Tauber, complète le podium (+1.38).Quant à la seconde Française engagée dans ces Championnats d'Europe, Léna Geraut, elle termine loin derrière, au 18eme rang. A noter quequi se dérouleront à Val di Sole le 29 août, soit dans deux semaines. Pauline Ferrand-Prevot est double détentrice de ce titre prestigieux. Jamais deux sans trois ?