VTT : Chute à l'entraînement et fracture de la clavicule pour Loana Lecomte

Son début de saison menacé ?

Loana Lecomte a connu de meilleurs débuts d’année. Celle qui a remporté la Coupe du Monde 2021 de VTT doit se mettre en retrait plusieurs semaines en raison d’une blessure. Sur son compte Instagram, la vététiste française aux 22 printemps a annoncé s’être fracturé la clavicule à l’entrainement vendredi, dans les environs d’Annecy qu’elle connait bien. « Une superbe semaine qui se termine mais pas forcément comme je l’avais prévu. En effet, cet après-midi à l’entrainement j’ai chuté assez violemment dans une descente bien technique… Passage au stand pour faire un état des lieux et verdict : fracture de la clavicule », déplore celle qui vient de quitter la formation espagnole Massi pour rejoindre l’équipe Canyon CLLCTV XCO.Si elle entend bien « garder le moral » pour surmonter cette épreuve, Loana Lecomte va devoir prendre son mal en patience et stopper la pratique du VTT pour les prochaines semaines. Reste à savoir si la championne de France en titre pourra se remettre à temps pour la première manche de la Coupe de France. Celle-ci se tiendra du 18 au 20 mars dans un lieu pas encore défini. L’Annecienne, sixième de la course olympique l’an dernier à Tokyo pour sa découverture de l’atmosphère des Jeux, est également attendue le 10 avril au Brésil sur le parcours de Petropolis, pour l’ouverture de la Coupe du Monde. Avec la volonté de défendre son titre, acquis grâce à quatre victoires sur la précédente édition.