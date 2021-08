VTT - Championnats du monde : Van der Poel déclare forfait

Van der Poel de retour lundi prochain ?

Mathieu van der Poel ne remportera pas une deuxième médaille aux championnats du monde de VTT. Troisième de l'épreuve de cross-country en 2018, le cycliste néerlandais a été contraint de déclarer forfait pour l’édition 2021, qui débute ce mercredi en Italie, à Val di Sole. Le coureur de 26 ans souffre en effet toujours de son dos, suite à sa chute du 26 juillet lors de l’épreuve de VTT aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il était pourtant candidat à la médaille d’or, et il a d’ailleurs dû quitter son camp d’entraînement de Livigno, en Italie, la semaine passée, car il avait trop mal. «Il devrait participer au Tour du Benelux, dont il est le tenant du titre », explique son équipe Alpecin-Fenix dans un communiqué.Si tout va bien, on reverra donc l’ancien maillot jaune du Tour de France 2021 sur un vélo la semaine du 30 août, avec deux étapes prévues aux Pays-Bas, quatre en Belgique et une dans les deux pays. Puis il se concentrera sur les championnats du monde en Belgique le 26 septembre, puis sur Paris-Roubaix, qui aura lieu cette année le 3 octobre, après avoir été reporté au mois d’avril en raison de la troisième vague de coronavirus qui sévissait dans le nord de la France., ce qui lui a permis d’endosser le maillot jaune, ce que son grand-père Raymond Poulidor n’avait jamais réussi durant sa carrière.