VTT - Championnats du monde : Richards rafle la mise en cross-country, Ferrand-Prévôt à la 6eme place

#ValDiSole2021 | 🇨🇵 @FERRANDPREVOT a tout donné pour décrocher une nouvelle médaille mondiale mais n'a pu suivre le rythme dans le dernier tour. Elle termine à la 6e place de ces Mondiaux.#JeRouleAvecSKF pic.twitter.com/O1yjPY5qQv

— FFC (@FFCyclisme) August 28, 2021

Ferrand-Prévôt n’a pas tenu sur la durée

La barre était placée trop haut pour Pauline Ferrand-Prévôt. La triple championne du monde de cross-country n’a pas su conserver son titre ce samedi à Val di Sole, en Italie, tracé sur lequel Evie Richards, déjà médaillée d’argent en short-track il y a deux jours, a été la plus forte. La Britannique, rentrée des Jeux Olympiques avec une septième place, remporte ainsi son premier grand titre au plus haut niveau. Elle a su s’accrocher quand. C’est dans le deuxième des cinq tours à parcourir que Richards est revenue à hauteur de son homologue française, avant de prendre les devants et d'augmenter toujours un peu plus l’écart avec ses poursuivantes pour s’imposer finalement en solitaire, avec un temps de 1h23’52’’.Ferrand-Prévôt, elle, a accusé le coup physiquement et a fini par craquer sous la pression mise par la Néerlandaise Anne Terpstra, médaillée d’argent (+1’03’’), et le groupe formé par Maja Wloszczowska et les Suissesses Jolanda Neff et Sina Frei. Ces deux dernières se sont livré une belle bataille dans les derniers mètres et ont dû se disputer le bronze au sprint. Leur ordre de passage sur la ligne d’arrivée s’est inversé par rapport aux Jeux Olympiques, lors desquels Neff avait pris l’or devant sa compatriote.Un coup d’arrêt pour la Champenoise qui avait su relever la tête après des JO décevants (10eme place). Elle avait rectifié le tir il y a deux semaines en devenant championne d’Europe de cross-country pour la seconde fois de suite. Toujours côté français, Lena Gerault a coupé la ligne en treizième avec un retard de 4’23’’.