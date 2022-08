VTT - Championnats d'Europe : Lecomte en or, Ferrand-Prévot prend l'argent

Les Françaises ont assommé la concurrence

VTT / CHAMPIONNATS D’EUROPE

Cross-country (F) - Samedi 20 août 2022

Loana Lecomte (FRA) en 1h28’04’’

Pauline Ferrand-Prévot (FRA) à 37''

Léna Gerault (FRA) à 6’31’’

Loana Lecomte a écrasé la course féminine de VTT cross-country et ajouté ainsi une ligne incontournable à son palmarès. L’Annécienne a levé les bras devant sa compatriote. Les deux Françaises ont été les grandes protagonistes de la course, Loana Lecomte prenant la tête dès l’entame et sa compatriote la rejoignant aux avant-postes dans le premier des sept tours à parcourir. Sur un terrain rendu difficile par la pluie, elles sont restées aux deux premières places jusqu’au bout mais ont interverti leur position après ce qui aura été le fait majeur de la course. Après 35 minutes, Ferrand-Prévot disposait d’une avance confortable de pratiquement 30 secondes sur Lecomte quand elle a été contrainte de s’arrêter pour régler un problème mécanique.Le temps de remettre sa chaine en place, Loana Lecomte a eu le temps de la doubler et de s’envoler à plus de 50 secondes pour ne plus être rattrapée. Esseulée, elle a tenu bon et maintenu cet écart malgré des passages difficiles dans la boue. La vététiste de 23 ans monte sur le toit de l’Europe après une heure et 28 minutes d’efforts intenses et succède symboliquement à sa rivale tricolore, dont le passage final sur la ligne d’arrivée est intervenu 37 secondes plus tard. La Néerlandaise Anne Terpstra, en argent en 2020 et 2021, complète le podium et monte sur la boite une troisième année consécutive. Son retard de plus de trois minutes vient montrer à quel point les Françaises ont performé dans les labourés. De bon augure à une semaine des championnats du monde, aux Gets. La dernière vététiste tricolore engagée, Léna Gerault, prend la treizième place.Anne Terpstra (PBS) à 3'08’’Jolanda Neff (SUI) à 3'33’’Caroline Bohé (DAN) à 4'29''Alexandra Keller (SUI) à 5'06’’Sina Frei (SUI) à 5'17’’Malene Degn (DAN) à 5'24’’Linda Indergand (SUI) à 5'39’’Martina Berta (ITA) à 5'44’’