Voeckler à la tête des Bleus, c'est (presque) fait !

Une nouvelle aventure pour Thomas Voeckler. Tout jeune quarantenaire, l’ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France, seulement deux ans après son retrait des pelotons, va embrasser une carrière de sélectionneur de l’équipe de France qu’il envisageait déjà avec appétit en fin d’année dernière dans les colonnes du Journal d’Elboeuf : "Il me faut un peu de temps pour m’installer, prendre du recul mais j’ai des idées et, vu le niveau du cyclisme français, ça me plairait." Six mois plus tard et l’ancien protégé de Jean-René Bernaudeau sera, sauf improbable revirement, intronisé dimanche matin, en marge du Championnat de France Elite, qui se déroule tout ce week-end, en pays nantais, à La Haie-Fouassière.

"Je sors de réunion avec le Président Michel Callot donc je ne sais pas trop quoi dire, déclarait Voeckler jeudi midi au site Cyclism'Actu. Je suis honoré de la confiance du président de la FFC et de son comité, qui ont décidé de me confier ce poste de sélectionneur, avouait-il presque gêné. Par respect pour eux et comme je suis quelqu'un de droit, je communiquerai officiellement sur mon rôle de sélectionneur seulement ce dimanche. (…) Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est d'accord avec Cyrille Guimard pour travailler ensemble sur ces quatre prochains mois et jusqu'à la fin de cette année."

"Oeuvrer pour le cyclisme français"

Car c’est chaperonné par l’expérimenté Cyrille Guimard, sélectionneur en place depuis 2017, que le quadruple vainqueur d’étape sur la Grande Boucle devrait entrer dans la carrière : une collaboration sur les prochains Mondiaux du Yorkshire (22-29 sept.) et jusqu’en fin d’année, avant que Voeckler ne vole de ses propres ailes dès 2020 avec en ligne de mire les JO de Tokyo. Sans que d’ici là son emploi du temps pour le moins chargé, et son cumul de fonctions entre son rôle de consultant pour France Télévisions, mais aussi Radio France et France Info sur les routes du prochain Tour de France, dès le 6 juillet, et celui d’ambassadeur chez Amaury Sport Organisation, ne le trouble plus que cela.

"Je sais que cela peut susciter certaines critiques tout ce cumul de tâches et de fonctions, mais je sais quoi répondre à tout cela, répondait-il encore cette semaine, droit dans ses bottes. Pour le bien du cyclisme, je trouve que c'est plutôt un avantage et une force. D'ailleurs, entre nous, je ne sais même pas combien je serai payé par la Fédération française de cyclisme. L'objectif c'est d'oeuvrer pour le cyclisme français et sa réussite."