Vital concept - B&B Hôtels : Vichot met un terme à sa carrière

🏁

Après 11 années passées dans le peloton professionnel, il est enfin temps pour moi de tourner la page.

C’est l’esprit léger que je choisis de ranger mon vélo; avec des souvenirs, des rencontres et des émotions exceptionnels qui resteront pour toujours!🚳... pic.twitter.com/8N8oPR2zSX

— arthur vichot (@ArthurVichot) November 26, 2020

Le vélo, c'est terminé pour Vichot



Je me sens privilégié, et remercie infiniment le cyclisme, le sport en général ainsi que toutes les personnes bienveillantes et positives qui m’ont permis de devenir l’athlète et l’homme que je suis.

🙏...

— arthur vichot (@ArthurVichot) November 26, 2020



Désormais, une « nouvelle vie » m’attend; avec d’autres projets et d’autres objectifs...

Bonne continuation à mes futurs-ex compères😉!

Merci à vous tous,

A très vite,

AV

🤘🤘



— arthur vichot (@ArthurVichot) November 26, 2020

Clap de fin pour Arthur Vichot.Une décision que le double champion de France sur route (en 2013 et 2016) avait prise depuis plusieurs mois déjà, à l'entendre. Toutefois, symboliquement,« J’arrête le vélo. Ça fait quelque temps que cette idée trotte dans ma tête. Depuis le printemps, ça mûrissait mais je ne voulais pas me fermer de porte au cas où. C’est une décision réfléchie. J’ai hâte d’être en janvier pour commencer ma deuxième vie », explique Vichot, atteint depuis mars 2019 et son abandon dans Paris-Nice d'un mal sur lequel il a mis longtemps à mettre un nom. Depuis l'été dernier, il sait qu'il souffre d'un syndrome de sur-entraînement qui l'empêche d'évoluer à son meilleur niveau. Il préfère donc en rester là. « Je ne suis pas capable de faire six mois sans vélo puis six mois pour tenter de revenir sans la certitude de retrouver mon niveau. C’est assez déstabilisant. J’ai toujours dit que le jour où le corps ne suivrait plus, j’arrêterais. »Le natif de Colombier-Fontaine a tenu parole. Après onze années en professionnel marquées par ces deux maillots bleu, blanc, rouge mais aussi des victoires d'étape sur le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice et des succès sur le Tour du Doubs, le Grand Prix La Marseillaise, le Tour de l'Ain, le Tour du Haut Var (à trois reprises) ou encore les Boucles du Sud, l'ancien protégé de Marc Madiot au sein de l'équipe Groupama-FDJ, où il a passé neuf ans sur ses onze années dans le peloton, a donc estimer que le temps était venu pour lui de raccrocher définitivement son vélo. Mais non sans avoir déjà réfléchi à sa reconversion.« Ce ne sera pas dans le vélo, j'espère trouver des choses qui m'apportent autant de plaisir », confie celui qui n'a plus couru depuis février dernier. Incapable de lutter, il avait alors dû jeter l'éponge dès la 1ere étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var. Une souffrance qu'il a préféré ne pas s'infliger plus longtemps. « Je prends ma retraite comme je suis arrivé dans le peloton, sur la pointe des pieds », avoue néanmoins le jeune retraité du peloton.