Vital Concept-B&B Hotels : Pierre Rolland victime d’une chute et forfait pour le stage en Espagne

A partir de la semaine prochaine, de nombreuses équipes cyclistes vont entamer la préparation pour la saison 2020 avec un stage dans le sud de l’Europe, notamment en Espagne, là où la température est encore clémente. C’est notamment le cas de Vital Concept-B&B Hotels, qui doit se rendre à Oliva près de Valence, mais l’équipe française évoluant en Continental Pro (la D2 du cyclisme) sera privée de Pierre Rolland. Le coureur de 33 ans, ancien vainqueur de deux étapes sur le Tour de France, a chuté, comme il l’a expliqué sur le site de son équipe. «J’étais à seulement deux kilomètres de mon domicile quand c’est arrivé et j’ai eu le temps d’avertir mon épouse avant de brièvement perdre connaissance. Me voici avec des plaies qui vont mettre quelques jours à cicatriser et je dois me contenter de séances de home-trainer et de préparation physique à domicile. C’est embêtant de manquer le premier rassemblement sportif de la saison 2020 mais ce contretemps ne remet absolument pas en question mon programme. Avec le staff du club, nous avions prévu que je reprendrais plus tard que l’an passé afin de viser un seul et unique pic de forme cette saison. Une fois mon premier dossard accroché, idéalement fin février, je vivrai une longue montée en pression pour être au top lors des échéances estivales. » Les échéances estivales, dont bien sûr le Tour de France, pour lequel Vital Concept-B&B Hotels espère recevoir une invitation. Cofidis ayant été promu en World Tour, Total Direct Energie ayant gagné sa place pour la Grande Boucle en terminant n°1 de Continental Pro et Arkéa-Samsic ayant recruté Nairo Quintana et Nacer Bouhanni, la dernière invitation devrait se jouer avec les Belges de Wanty-Groupe Gobert.