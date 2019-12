Vélo d'or : Un trophée de plus pour Alaphilippe !

Lundi sera remis à Paris le Ballon d’or France Football au meilleur footballeur de l’année 2019, mais ce dimanche c’est le meilleur cycliste de la saison qui a été récompensé par le Vélo d’or, décerné chaque année depuis 1992 par Vélo Magazine. Et le gagnant est… Julian Alaphilippe ! Une récompense qui semble méritée, tant le coureur français de l’équipe Deceuninck-Quick Step a réussi, à 27 ans, la meilleure saison de carrière. Il a remporté pas moins de douze victoires en 2019, et non des moindres ! Après avoir débuté sa saison en Amérique du Sud avec deux victoires sur le Tour de San Juan et une étape sur le Tour de Colombie, il a vécu une saison italienne assez extraordinaire, avec le triomphe sur les Strade Bianche, deux étapes sur Tirreno-Adriatico et bien sûr, le premier Monument de son palmarès, Milan San Remo. Après avoir levé les bras sur une étape du Tour du Pays basque, il a enchaîné avec un magnifique succès sur la Flèche wallonne.

Un Tour de France 2019 inoubliable

En juin, il a remporté une étape du Critérium du Dauphiné avant, évidemment, son magnifique Tour de France ponctué de deux victoires étapes, le prix de la combativité et ses 14 jours en jaune qui ont fait rêver tout un pays. Numéro un mondial pendant de nombreuses semaines, il a ensuite clairement baissé de pied durant l’automne, mais le public français n’est pas près d’oublier sa saison 2019. Pourra-t-il faire mieux en 2020 ? Il fallait en tout cas remonter à 1995 et Laurent Jalabert (vainqueur de la Vuelta, de Paris-Nice, de Milan - San Remo ou encore du maillot vert du Tour de France cette année-là) pour voir un Français soulever le Vélo d’or. Julian Alaphilippe (qui remporte également le Vélo d’or français devant Thibaut Pinot et Pauline Ferrand-Prévôt) succède à Alejandro Valverde et devance au classement 2019 le vainqueur du Tour de France Egan Bernal et le vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic. Quel joli podium !