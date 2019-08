Van der Poel s’impose en Coupe du Monde

Matthieu Van der Poel ne s’arrête pas. Une semaine après son titre de champion d’Europe de cross-country, le Néerlandais s’est imposé ce dimanche lors de l’étape de Coupe du Monde de VTT de Val di Sole (Italie).

Le coureur de 24 ans a fait la différence dans le dernier tour sur les Suisses Matthias Flückiger et Nino Schurter, respectivement 2e et 3e à 18" et 53".

C’est la deuxième victoire en Coupe du Monde de VTT pour Van der Poel, qui s’était déjà imposé en aux Gets (France), le 14 juillet dernier.