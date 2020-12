Un trophée de plus pour Roglic et Alaphilippe

Un peu comme le Ballon d’Or en football (qui ne sera pas décerné cette année), le Vélo d’Or est la récompense individuelle majeure en cyclisme, et on connait depuis ce jeudi les deux heureux élus de l’année 2020 dans les catégories France et Monde. La rédaction de Vélo Magazine a en effet désigné Primoz Roglic comme le Vélo d’Or de cette année et Julian Alaphilippe comme le Vélo d’Or français. Cette saison 2020 a été très particulière, avec un calendrier qui s’est arrêté à la mi-mars, pendant Paris-Nice, en raison de la pandémie de coronavirus, et qui a repris début août avec les trois Grands Tours et la plupart des grandes classiques qui se sont disputés en trois mois et demi au lieu de sept. Primoz Roglic est donc le grand vainqueur de cette année, lui qui a conservé son titre sur la Vuelta (en remportant quatre étapes), mais a aussi remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour de l’Ain (avec deux étapes à la clé), le championnat de Slovénie de course en ligne, une étape du Critérium du Dauphiné et une étape du Tour de France. Le tout en seulement 50 jours de course ! Cette Grande Boucle restera tout de même une petite tache dans son incroyable année 2020, Roglic ayant longtemps pensé ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées avant de craquer dans le contre-la-montre de l’avant-dernière étape face à son compatriote Tadej Pogacar, qui s’est finalement imposé de 59 secondes. Mais cela reste tout de même un podium de plus sur un Grand Tour ! « J'ai épluché la liste des précédents lauréats, c'est vraiment une très grande récompense. J'en profite pour dire un grand merci aux gens qui ont voté pour moi. J'ai bien compris que c'était un jury de journalistes du monde entier, c'est pourquoi ça me touche vraiment » a réagi Primoz Roglic qui devient le premier Slovène à remporter le Vélo d’Or, et qui succède à Julian Alaphilippe.

Alaphilippe a enfin ramené l'arc-en-ciel en France

Alaphilippe, justement, a été élu Vélo d’or français, et cela est on ne peut plus logique. A 28 ans, il est en effet devenu le premier tricolore à remporter le titre de champion du monde depuis 1997 et Laurent Brochard. Son triomphe à Imola, porté par une équipe de France qui a géré parfaitement la course, va rester dans les annales. Et même s’il a moins gagné que lors de sa formidable année 2019, l’ancien n°1 mondial a ajouté la Flèche brabançonne et une étape du Tour de France à son palmarès déjà très fourni. On retiendra tout de même quelques points noirs dans saison, comme la perte du maillot jaune pour un ravitaillement hors-zone, son déclassement sur Liège-Bastogne-Liège où il a fait une vague puis levé les bras trop tôt, et sa chute sur le Tour des Flandres alors qu’il était à la lutte pour la victoire avec Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Julian Alaphilippe se succède à lui-même au palmarès du Vélo d’Or français. En attendant la passe de trois en 2021 ?