UCI World Tour : Pas de courses en Australie en 2022

EVENT ANNOUNCEMENT 💥 The Santos Festival of Cycling will return from 21-29 Jan 2022 with an exciting program of racing being announced soon. It will run in lieu of the TDU due to challenges around international border closures & quarantine requirements. https://t.co/Qs1Aemzpw8

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) September 30, 2021

Le Herald Sun Tour renonce également

Le peloton professionnel devra encore attendre pour revoir l’Australie. A l’image de la décision prise en début de saison 2021, les trois courses au calendrier de l’UCI World Tour organisées dans l’Hémisphère Sud n’auront pas lieu en 2022. Ce jeudi, les organisateurs du Tour Down Under, course organisée autour d’Adelaide, et de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, disputée sur les routes de l’Etat de Victoria, ont confirmé l’annulation de la prochaine édition. La raison invoquée est le maintien des mesures strictes de quarantaine imposées par les autorités australiennes pour les personnes voulant entrer sur le territoire. Deux épreuves qui devaient lancer la saison de l’élite du cyclisme professionnel. « Nous avons pleinement exploré toutes les possibilités, a confié Hitaf Rasheed, directeur exécutif d’Events South Australia, dans un communiqué. Mais malheureusement, ce sont en définitive les fermetures de frontières et les exigences de quarantaine pour plus de 400 personnes qui composent les équipes internationales qui se sont avérées encore trop difficiles à surmonter. »Dans la foulée de l’annonce effectuée par les organisateurs du Tour Down Under et de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, ceux du Herald Sun Tour ont également confirmé leurs plans pour 2022. « Les doutes qu'amène le coronavirus sur notre épreuve nous empêche de l'organiser en février prochain, ont annoncé via un communiqué les organisateurs de l’épreuve centrée sur l’Etat de Victoria et la ville de Melbourne. Les mesures de quarantaine qui sont en place rendent particulièrement difficiles le fait d'attirer des grands coureurs étrangers. » Créé en 1952, le Herald Sun Tour entend d’ores-et-déjà retrouver sa place au calendrier international en 2023 après une absence de trois ans. Les récentes annonces des autorités australiennes, qui comptent ouvrir à nouveau ses frontières sans quarantaine imposée « dans les semaines à venir » selon le Premier Ministre Scott Morrison, pourraient faciliter la vie des organisateurs dans les prochains mois.