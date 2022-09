UCI World Tour : L'élite élargie au cœur d'un démenti peu convaincant

UCI declaration concerning the awarding of UCI WorldTour licences for the 2023-2025 period https://t.co/mBIOhSl62A pic.twitter.com/YVbE3eJwRG

L’UCI rappelle les règles en vigueur

L’élite du cyclisme international va-t-elle s’élargir ? Depuis la réunion du Conseil du Cyclisme Professionnel organisée à Innsbruck en marge des championnats du monde 2018, la règle est restée immuable. Dans le cadre d’une grande réforme, il avait alors été décidé que 18 équipes formeront l’UCI World Tour pour la période allant de 2023 à 2025 avec les licences attribuées sur le seul mérite sportif des équipes sur la période 2020-2022. Or, ce vendredi, le site spécialisé britannique Cyclingnews a jeté un pavé dans la mare. En effet, ce dernier a indiqué dans ses colonnes que l’Union Cycliste Internationale (UCI) réfléchissait à des mesures pour éviter le chaos au sein des équipes potentiellement reléguées en fin de saison. Cela passerait par un élargissement de l’élite à 20 formations au lieu des 18 comprises dans l’accord initial. De plus, afin de laisser une certaine latitude aux organisateurs des Grands Tours quant aux invitations, le peloton serait élargi de 22 à 25 équipes, contre 28 formations comme limite maximale pour les autres épreuves au calendrier World Tour.Des informations qui se sont répandues comme une traînée de poudre dans le peloton, suscitant parfois une levée de bouclier tant un tel changement serait effectué au dernier moment. Très rapidement, l’UCI a répondu par un communiqué qui ne permet pas de connaître précisément la position de l’instance basée à Aigle. Rappelant qu’elle « considère comme essentiel que le processus d'attribution des licences UCI WorldTour demeure équitable et clair pour toutes les équipes impliquées », l’UCI assure qu’« aucune décision de modification des règles en vigueur mentionnées n’a été prise ». La fédération internationale renvoie au travail de sa Commission des Licences, « chargée d'attribuer les licences UCI WorldTour sur la base des règles en vigueur ». « La procédure se déroulera en novembre, et les points UCI acquis jusqu'au 18 octobre seront pris en considération pour le critère sportif », rappelle l’instance. Toutefois, tout indique qu’un élargissement n’est pas totalement écarté face aux risques de disparition de certaines équipes, mais également des éventuelles procédures légales qui pourraient être lancées.