UCI : Les licences World Tour attribuées pour 2021

Le plateau du groupe World Tour de l'année prochaine, soit en 2021, prend forme. En effet, ce mercredi, à travers un communiqué, l'Union cycliste internationale a dévoilé la liste de l'ensemble des équipes qui composeront l'élite du cycliste sur route, à compter de l'année prochaine. C'est ainsi qu'un total de 19 équipes masculines, une formule qui reste identique à celle de cette saison 2020, forcément particulière, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, ainsi que neuf formations féminines ont été officiellement enregistrées par l'UCI, à cet effet. Chez les hommes, on recense notamment certaines équipes qui apparaissent désormais sous de nouveaux noms. Parmi celles-ci, on peut notamment citer le Team Qhubeka-Assos qui prend la place de NTT Cycling Pro, de Intermarché-Wanty Gobert qui récupère la licence laissée vacante par les Polonais de CCC, du Team DSM connu auparavant sous l'appellation Sunweb, ou bien encore du Cycling GreenEdge, qui prend la suite des Australiens de Mitchelton-Scott.

Trois équipes françaises présentes dans le World Tour en 2021

De leur côté, les Français ne sont pas en reste. En effet, trois équipes tricolores seront bel et bien en première division masculine de cyclisme sur route. Il s'agit de AG2R-Citroën, de Cofidis sans oublier Groupama-FDJ. Du côté de ces dames, le World Tour féminin sera donc désormais composé de neuf unités, avec une nouvelle licence qui revient à l'équipe néerlandaise SD Work. C'est ainsi que l'ensemble des noms des différents heureux élus ont donc été bel et bien annoncés. Ces équipes, qui composeront désormais la plus prestigieuse des catégories, ont obtenu ce précieux sésame, après examen des différents critères éthiques, financiers ainsi qu'administratifs. Enfin, en ce qui concerne la deuxième division du cyclisme sur route, soit la catégorie UCI ProTeam, il y aura également 19 équipes, au total.