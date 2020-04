UCI : La sortie du calendrier World Tour reportée au 5 mai

La pandémie de coronavirus empêche, pour le moment, le sport professionnel de pouvoir poursuivre ses activités. Le cyclisme, comme bon nombre d'autres disciplines n'est pas épargné. Si l'Union cycliste internationale (UCI) doit sortir un nouveau calendrier World Tour, il ne sera ainsi pas dévoilé avant mardi 5 mai prochain, comme annoncé ce mercredi. A l'origine, il était d'ailleurs attendu ce 29 avril. Pour justifier ce report, l'instance a ainsi notamment déclaré : « Les mesures prises dernièrement par certains gouvernements européens en matière de restriction des événements sportifs de masse doivent être prises en compte. L'UCI et ses partenaires ont en effet besoin de poursuivre leurs travaux. » La Fédération a également avoué que « certains points demeurent toujours en suspens. »

La Clasica San Sebastian est annulée

Les nouvelles dates des différentes épreuves seront ainsi dévoilées après la réunion du Conseil du cyclisme professionnel (CCP), initialement programmée ce mercredi mais qui n'a pas pu se tenir « au vu des derniers développements. » Pour le moment, seuls le Tour de France (29 août - 20 septembre) et les Mondiaux sur route prévus en Suisse (20 - 27 septembre) ont vu leurs dates être validées. En revanche, les deux grandes épreuves du Pays basque ont d'ores et déjà été annulées. En effet, alors qu'ils auraient dû se tenir, respectivement du 6 au 11 avril et le 25 juillet prochain, le Tour du Pays basque et la Clasica San Sebastian n'auront pas lieu cette année. Quant au Tour de Catalogne, il n'aura pas lieu non plus, comme officialisé plus tôt dans la semaine.