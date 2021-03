UCI : La saison 2021 voit son calendrier modifié

The UCI publishes updated version of the 2021 UCI Road International Calendar https://t.co/ldKzv0T5iA pic.twitter.com/SvrUVBVrnw

— UCI_media (@UCI_media) March 18, 2021

Lappartient salue les mesures prises par toutes les parties prenantes

Le calendrier de la saison 2021 du cyclisme professionnel a été revu et corrigé. Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a dévoilé plusieurs changements de dates, notamment concernant le World Tour Féminin. Ce dernier voit le Tour du Pays Basque passer du mois de mai à la fin du mois de juillet alors que Women’s Tour en Grande-Bretagne passer du mois de juin au mois d’octobre prochain, tout comme le Tour of Chongming Island, initialement prévu en mai prochain. Une nouvelle date qui lui permet de précéder de quelques jours le Tour of Guangxi, toujours en Chine. Concernant le World Tour masculin, en plus des annulations déjà actées du Tour Down Under et de la Cadel Evans Great Ocean Race en début de saison, seule la classique Eschborn-Francfort doit changer de date. Initialement prévue le 1er mai prochain, la course aura finalement lieu le 19 septembre prochain, soit le même jour que l’ouverture des championnats du monde 2021 en Flandre. Pour l’UCI, ce changement est « le meilleur compromis à l’issue des discussions entre les différentes parties impliquées ».Face à une situation sanitaire toujours incertaine, l’UCI assure être prête à ajuster si besoin ce calendrier alors que son président, David Lappartient déclare dans un communiqué que « nous sommes parvenus à mettre sur pied un calendrier remanié cohérent qui convient aux acteurs impliqués ». Mettant en avant que la saison a « déjà vu se dérouler de grandes épreuves » et « s’annonce prometteuse », le président de l’UCI ajoute que « ce succès doit être porté au crédit des mesures prises par l’UCI, en collaboration avec les organisateurs, les équipes et les coureurs, pour assurer le bon déroulement de la saison dans des conditions assurant la sécurité des coureurs et de tous les participants ». Des ajustements dans le calendrier qui vont notamment imposer au circuit professionnel féminin de repousser la fin de sa saison à la toute fin du mois d’octobre, avec le Ronde van Drenthe, aux Pays-Bas, qui aura finalement lieu à partir du 23 octobre. Concernant le World Tour masculin, la fin de saison reste fixée au 19 octobre, à l’issue du Tour of Guangxi.