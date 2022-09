UCI : La réponse ferme et déterminée de Lappartient à Adams

David Lappartient n’entend pas céder face à la pression. Alors que Sylvan Adams, propriétaire de l’équipe Israel-Premier Tech, a vivement critiqué le système de promotion et de relégation mis en place dès 2023 concernant le World Tour, le président de l’Union Cycliste Internationale (UCI) a profité du Congrès de l’instance organisé en marge des Mondiaux sur route à Wollongong pour faire un point sur la situation. L’ancien patron du cyclisme français s’est montré ferme quant à la mise en place de ce nouveau système. « C’est le sport. Ce n’est pas sympa d’être relégué mais, dans le cas du football, si vous êtes dernier de la première division, vous descendez en deuxième division, a confié David Lappartient dans des propos recueillis par le site spécialisé Cyclingnews. Ça fait partie du sport, vous devez accepter le résultat. » Assurant que les dirigeants de l’UCI sont « conscients des efforts faits par toutes les équipes », le patron du cyclisme mondial affirme qu’il faut « également laisser la porte ouverte à de nouveaux entrants ».

Lappartient confirme la limite à 18 équipes

Sylvan Adams a récemment affirmé être prêt à aller au bout de toutes les procédures si son équipe devait quitter l’élite du cyclisme international. Ce à quoi David Lappartient a répondu de manière ferme et déterminée. « Est-ce qu’ils peuvent contester la relégation ? C’est évident mais nous sommes confiants quant au fait que notre système sera validé, a confié ce dernier. Ce système a été validé il y a de cela quatre ans lors d’une réunion du Comité de Direction de l’UCI en septembre 2018 après de longues années de discussion. » Rappelant qu’une période de trois ans sera prise en compte pour les promotions et relégation, ce qui était « une demande des équipes » que l’UCI a accepté, David Lappartient rappelle que « les organisateurs de courses voulaient un système automatique de promotion et relégation ». Un consensus que certains désormais contestent, appelant à une extension à 20 équipes du World Tour. Ce à quoi le président de l’UCI a répondu par une fin de non-recevoir : « Nous avons fixé la limite à 18 équipes World Tour, qu’elles soient déjà détentrices d’une licence ou de potentiels nouveaux entrants ». Il semble donc que rien ne changera pour le cycle 2023-2025.