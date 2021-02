UAE Tour : Plus de pression sur les épaules de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar va lancer sa saison 2021. Le vainqueur du dernier Tour de France retrouve la compétition sur une des épreuves les plus importantes pour sa formation UAE Team Emirates, l’UAE Tour, première étape de l’UCI World Tour. A l’occasion de la conférence de presse d’avant-course, le Slovène n’a pas échappé à une question sur la pression inhérente à sa présence sur la course à domicile de son équipe. Deuxième d’une édition 2020 tronquée par les balbutiements de la crise sanitaire mondiale, Tadej Pogacar ne cache pas ses ambitions pour sa première semaine de course de l’année. « C’est notre course à domicile, c’est vraiment important à nos yeux. Beaucoup de partenaires de cette course sont également aux côtés de notre équipe, a confié le Slovène. L’an passé, nous étions un peu déçus mais, cette année, nous avons une nouvelle opportunité de l’emporter. Nous nous sommes bien préparés donc nous allons essayer de remporter cette course. »

Pogacar : « Je suis resté le même coureur »

Mais entre cette édition 2020 frustrante et le début de l’édition 2021, la donne a changé pour Tadej Pogacar. De grand espoir du cyclisme mondial, le Slovène est devenu un vainqueur de Grand Tour à la suite de son coup de force lors du contre-la-montre de La Planche des Belles Filles en septembre dernier. Mais, malgré un statut qui a évidemment changé, Tadej Pogacar assure que les changements sont minimes. « Je pense que je suis resté le même coureur, nous verrons ce qu’il en est durant la course. Nous sommes dans la même situation, avec la même concentration et les mêmes objectifs, assure le Slovène. Il n’y a pas eu beaucoup de changements, seulement un peu plus de pression pour cette épreuve. Nous verrons bien comme ça va se passer. » Avec deux arrivées au sommet, cette troisième édition de l’UAE Tour sera un premier test pour le leader de l’équipe UAE Team Emirates.