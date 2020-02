UAE Tour : Face au coronavirus, les organisateurs mettent prématurément fin à l'épreuve

ANNOUNCEMENT: UAE TOUR REMAINING STAGES CANCELLED pic.twitter.com/kHGbvXq2w4

— UAE Tour Official (@uae_tour) February 27, 2020

L’ensemble des participants va être testé

L’édition 2020 de l’UAE Tour n’ira pas à son terme. Alors que Tadej Pogacar a remporté au sprint la 5eme étape au sommet de Jebel Hafeet ce jeudi, les organisateurs de l’épreuve ont décidé d’annuler purement et simplement les deux dernières étapes prévues ce vendredi et ce samedi. Une décision qui intervient alors que les tests pratiqués sur deux membres d’une équipe, dont le nom n’a pas été divulgué, venant d’Italie ont donné des résultats positifs au coronavirus Covid-19. En raison d’un risque élevé de contagion au sein du peloton, les organisateurs de l’UAE Tour ont décidé de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, dont celle de mettre un terme prématuré à l’épreuve. « Cette décision a été prise pour assurer la protection de tous les participants à la course », a assuré le comité d’organisation dans un communiqué, ajoutant que « la sécurité est au sommet des priorités ».Alors que les Emirats Arabes Unis ont décidé de ne plus accepter de touristes venant des zones où le Covid-19 sévit, notamment la Chine et l’Iran, le Ministère de la Santé a également pris de mesures afin de protéger les coureurs et les membres des équipes. En effet, l’ensemble des participants à l’UAE Tour, coureurs, encadrement, organisateurs et journalistes présents sur place, sont confinés dans leurs hôtels afin qu’une équipe médicale puisse effectuer des tests de dépistage du virus et éviter une propagation plus importante dans la population. L’information a d’abord été rendue publique par plusieurs équipes, dont Jumbo-Visma, avant que les organisateurs ne prennent officiellement la parole. En ce qui concerne le volet sportif, le résultat de l’épreuve n’a pas encore été entériné mais, selon toute vraisemblance, le classement général à l’issue de la 5eme étape devrait être pris en compte et, donc, Adam Yates devrait être sacré vainqueur de cette édition 2020 de l’UAE Tour.