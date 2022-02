UAE Tour (E6) : Vacek prive Lapeira de la victoire d'étape, Pogacar toujours leader

Pogacar toujours leader

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / UAE TOUR

6eme étape - Expo 2020 Dubaï - Expo 2020 Dubaï (180km) - Vendredi 25 février 2022

Paul Lapeira (FRA/AG2R-Citroën)

Rudy Barbier (FRA/Israel-Premier Tech)

Classement général après 6 étapes (sur 7)

Paul Lapeira est passé tout près ce vendredi de s'offrir la plus belle victoire de sa jeune carrière, lors de la 6eme étape du Tour UAE, premier rendez-vous du calendrier World Tour. Présent dans l'échappée du jour, finalement jamais reprise alors que cette étape disputée autour d'Expo 2020 Dubaï semblait promise aux sprinteurs et à Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), vainqueur la veille de sa deuxième victoire d'étape depuis le départ, le jeune coureur de l'équipe AG2R Citroën a pensé jusqu'au bout pouvoir lever les bras sur la ligne. Malheureusement pour le Breton, le Tchèque Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo), qui faisait lui aussi partie de ces six fuyards qui ont bénéficié d'un peloton étonnamment indulgent et calme ce vendredi pour aller au bout, l'a privé in extremis de sa première heure de gloire. Après que le Russe Pavel Kochetkov, coéquipier de Vacek, avait tenté dès le début du dernier kilomètre de durcir le ton pour faire exploser tous les non-Gapzrom-RusVelo encore dans le coup pour la victoire à la flamme rouge,A 19 ans, c'est donc lui le héros du jour. "C'est rageant", regrettait après-coup sa victime, frustrée de voir cette victoire lui passer sous le nez., quinze secondes après que Vacek l'a emporté et alors que la fin de course du peloton a été marquée par une grosse chute à laquelle a échappé le Belge comme Rudy Barbier (Israel-Premier Tech), 9eme de l'étape et quatrième du sprint du peloton. Pas de changement au classement général : à la veille de l'arrivée finale, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), pas inquiété vendredi, conserve les commandes avec toujours quatre secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Mais rien n'est encore joué.2-mt3- Dmitry Strakhov (RUS/Gazprom-RusVelo) mt4- Alessandro Tonelli (ITA/Bardiani) mt5- Pavel Kochetkov (RUS/Gazprom-RusVelo) mt6- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 0'15”7- Dylan Groenewegen (PBS/BikeExchange-Jayco) mt8- Pascal Ackermann (ALL/UAE Team Emirates) mt9-mt10- Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) mtFilippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 4’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 14’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 17’’Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 25’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 30’’Peio Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 37’’Oscar Rodriguez (ESP/Movistar) à 40’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-EasyPost) à 42’’