UAE Tour (E6) : S.Bennett remet ça, Pogacar entrevoit la victoire finale

Gallopin et Ladagnous aux avant-postes

WORLD TOUR / UAE TOUR

Classement de la 6eme étape (Deira Island - Palm Jumeirah, 165km) - Vendredi 26 février 2021

François Bidard (FRA/AG2R-Citroën) mt

Classement général après 6 étapes (sur 7)

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R Citroën) à 11'02

Et de deux pour Sam Bennett ! Déjà vainqueur de la 4eme étape du Tour des Emirats Arabes Unis mercredi, l'Irlandais de Deceuninck-Quick Step a remis ça vendredi lors de la 6eme étape, une étape quasi-plate de 165 kilomètres. Le maillot vert du dernier Tour de France a devancé l'Italien Elia Viviani, toujours à la recherche de sa première victoire sous le maillot de Cofidis, où il est arrivé début 2020, et l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).Tadej Pogacar (UAE Emirates), le leader du classement général, est tranquillement arrivé en 24eme position, dans le peloton, et n'a pas été inquiété lors de cette journée. Sauf catastrophe, il devrait remporter ce Tour des Emirats Arabes Unis samedi à l'issue de la dernière étape, qui sera à nouveau plate.Cette journée a été marquée par l'échappée de Tony Gallopin (AG2R Citroën), Alexey Lutsenko, Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech), Matthieu Ladagnous, Attila Valter (Groupama-FDJ), et Iñigo Elosegui (Movistar).Dimitri Gruzdev (Astana) est alors parti à son tour en solitaire, mais a été rejoint par le peloton dix kilomètres plus tard. Samedi, 174 kilomètres seront au menu, entre Yas Mall et Abu Dhabi Breakwater. Pour un triplé de Bennett ?2- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt3- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt4- David Dekker (PBS/Jumbo-Visma) mt5- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt6- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka-Assos) mt7- Kaden Groves (AUS/BikeExchange) mt8- Andre Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt9- Cees Bol (PBS/DSM) mt10- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-QuickStep) mt...58-...Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 45"Joao Almeida (POR/Deceunick-Quick Step) à 1'12Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 1'54Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 1'56Mattias Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 2'47Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 2'49Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 4'03Ruben Fernandez (ESP/Cofidis) à 4'23Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 6'40......