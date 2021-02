UAE Tour (E5) : Vingegaard gagne au sommet, Pogacar pas inquiété

Lutsenko y a cru

Deuxième victoire sur le World Tour pour Jonas Vingegaard ! Le Danois de 24 ans, déjà vainqueur d'une étape du Tour de Pologne en 2019, s'est imposé lors de la cinquième étape du Tour des Emirats Arabes Unis ce jeudi. Une étape difficile, qui s'est terminée par une ascension de 21 kilomètres pour atteindre le sommet de Jebel Jais à 1491 mètres d'altitude.Juste derrière lui, Tadej Pogacar (UAE Emirates), a réglé le sprint des favoris, et a pris de précieuses secondes de bonification, qui lui permettent de compter désormais 45 secondes d'avance sur Adam Yates (Ineos Grenadiers) au classement général, alors qu'il ne reste plus que deux étapes plates à disputer. Le vainqueur du dernier Tour de France est donc bien parti pour remporter le Tour du pays de son sponsor.Si Matthias Frank (AG2R-Citroën) a été le premier à s'échapper, en solitaire, pendant plusieurs dizaines de kilomètres, il a ensuite été rejoint par Larry Warbasse (AG2R-Citroën), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Roger Kluge (Lotto Soudal), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Kevin Colleoni (BikeExchange) et Lasse Norman Hansen (Qhubeka-Assos). Ils ont compté jusqu'à 3'45 d'avance sur le peloton puis l'échappée s'est délitée durant la montée finale.Premier Français, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) a terminé huitième de cette étape. Il est également le premier tricolore au classement général, avec une 17eme place à 11'02 de Pogacar.2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 3"3- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 3"4- Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) à 5"5- João Almeida (POR/Deceuninck-QuickStep) à 6"6- Nicholas Schultz (AUS/BikeExchange) à 6"7- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 8"8- Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 8"9- Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) à 8"10-...Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 45"Joao Almeida (POR/Deceunick-Quick Step) à 1'12Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 1'54Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 1'56Mattias Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 2'47Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 2'49Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 4'03Ruben Fernandez (ESP/Cofidis) à 4'23Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 6'40......