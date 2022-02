UAE Tour (E5) : Philipsen récidive, Pogacar toujours leader

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / UAE TOUR

5eme étape - Ras al Khaimah Corniche - Al Marjan Island (182km) - Jeudi 24 février 2022

Rudy Barbier (FRA/Israel-Premier Tech)

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ)

Classement général après 5 étapes (sur 7)

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R Citroën) à 43’’

Jasper Philipsen a remis ça ! En grande forme en ce début de saison, le sprinteur belge de l'équipe Alpecin-Fenix avait démarré très fort en remportant la 1ere étape de cet UAE Tour, premier rendez-vous du calendrier World Tour., sur la ligne d'arrivée d'Al Marjan Island après 182 kilomètres de course. Le coéquipier de Mathieu van der Poel avait été privé d'une deuxième victoire par Mark Cavendish, qui l'avait devancé lors du sprint qui avait décidé de la 2eme étape. Cette fois, le natif de Mol et maillot vert au départ jeudi matin a dicté sa loi à tous les autres sprinteurs du peloton, en particulier, et y compris les deux Françaisde cette 5eme étape qui n'a donné lieu à aucun changement en ce qui concerne le classement général et a permis au vainqueur du jour de consolider son maillot vert. Vainqueur la veille au sommet du Jebel Jais,(INEOS Grenadiers) au prix des bonfications. Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe), troisième, suit à 14 secondes.2- Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mt3- Sam Bennett (IRL/BORA-Hansgrohe) mt4- Matteo Malucelli (ITA/Gazprom-Rusvelo) mt5-mt6- Elia Viviani (ITA/INEOS Grenadiers) mt7-mt8- Alberto Dainese (ITA/Team DSM) mt9- Max Kanter (ALL/Movistar) mt10- Marc Brustenga (ESP/TRek-Segafredo) mtFilippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 4’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 14’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 17’’Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 25’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 30’’Peio Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 37’’Oscar Rodriguez (ESP/Movistar) à 40’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-EasyPost) à 42’’