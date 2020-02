UAE Tour (E3) : A.Yates prend le pouvoir

Gaudu peut jouer le podium, Froome perd encore du temps



CYCLISME - UAE TOUR

3eme étape (Al Quadra Cycle Track - Jebel Haffet, 184km) - Mardi 25 février 2020

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 1'30

Classement général (après 3 étapes sur 7)

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 1'40

Première victoire de la saison pour Adam Yates ! Le coureur de Mitchelton-Scott s’est imposé en solitaire au sommet de Jebel Haffet ce mardi à l’occasion de la troisième étape du Tour des Emirats arabes unis, ce qui lui permet de prendre la tête du classement général.Il a remis ça un kilomètre plus tard, et cette fois, le Kazakh et le Français ont été laissés sur place. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), qui n’avait pas pu suivre la première accélération de Yates, est revenu petit à petit, pour prendre la deuxième place de l’étape, avec 1’03 de retard sur le Britannique, et 27 secondes d’avance sur Lutsenko et Gaudu, rejoints par Rafal Majka.Les écarts étant conséquents ce mardi, le nouveau classement général est quasiment le même que celui de cette troisième étape.Ce qui n’est pas le cas de Chris Froome, qui a encore perdu 10’49, après avoir été décroché dès les premiers mètres de la dernière montée.2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 1'033- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) à 1'304-5- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 1'306- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 1'567- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 1'568- Gorka Izagirre Insausti (ESP/Astana) à 1'569- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 1'5610- Edward Dunbar (IRL/Ineos) à 1'56...2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 1'073- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) à 1'354-5- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 1'406- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 2'067- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 2'068- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 2'069- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 2'0610- Edward Dunbar (IRL/Ineos) à 2'06...