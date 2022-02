UAE Tour (E2) : Cavendish s'impose devant Philipsen

Philipsen conserve son maillot rouge de leader grâce aux bonifications

Un air de déjà-vu. Ce lundi, et comme à l'issue de la première étape, la deuxième étape de l'UAE Tour, longue de 176 kilomètres et qui reliait Hudayriyat Island à Abu Dhabi Breakwater, s'est terminée au sprint. Et à ce petit jeu-là, c'est, cette fois,. Le Britannique a fait mieux que le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), pourtant vainqueur la veille. Quant à la troisième place du jour, elle est revenue à l'Allemand Pascal Ackermann, membre de l'équipe UAE Emirates.A noter également la cinquième place du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), qui avait alors fini sixième la veille., ce qui lui permet d'avoir toujours que quatre secondes de retard sur la première place. Une première place toujours occupée par le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), qui conserve donc son maillot rouge de leader, grâce aux six secondes de bonification qu'il a glanées en franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position.- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mtPascal Ackermann (ALL/UAE Team Emirates) mtOlav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mtMatteo Malucelli (ITA/Gazprom-RusVelo) mtEmils Liepins (LET/Trek-Segafredo) mtTom Devriendt (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtMichael Schwarzmann (ALL/Lotto Soudal) mtMarijn van den Berg (PBS/EF Education-EasyPost) mtDmitry Strakhov (RUS/Gazprom-RusVelo) à 4’’Mark Cavendish (GBR/Quick Step-Alpha Vinyl) à 6’’Sam Bennett (IRL/Bora-Hansgrohe) à 10’’Pascal Ackermann (ALL/UAE Team Emirates) à 12’’Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) à 12’’Michael Kukrle (RTC/Gazprom-RusVelo) à 12’’Alessandro Tonelli (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) à 12’’Xandres Vervloesem (BEL/Lotto-Soudal) à 14’’