UAE Tour : 167 tests négatifs au Coronavirus

Plus de peur que de mal du côté du Tour des Emirats Arabes Unis ? La course, comptant pour le World Tour, avait été annulée jeudi soir, deux étapes avant la fin, pour cause de Coronavirus chez deux membres de l’encadrement de l’équipe UAE Emirates. Mais vendredi soir, le Département de Santé d’Abu Dhabi a annoncé que les 167 tests pratiqués sur les coureurs et les staffs s’étaient avérés négatifs. Dans un premier temps, les organisateurs avaient annoncé deux cas « confirmés » de coronavirus. Mais les deux membres d’UAE Emirates n’étaient en fait que « suspects », et finalement « négatifs ». Les résultats des tests pratiqués sur les organisateurs de la course et les journalistes sont attendus pour samedi. En attendant, tout ce petit monde doit rester confiné dans sa chambre d’hôtel, dans la zone hôtelière de l’île artificielle de Yas Marina, à Abu Dhabi, pour une durée encore indéterminée.