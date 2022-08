UAE Team Emirates : Un nouveau contrat pour Ayuso

✒️2028🖋

We’re pleased to announce the contract extension of @juann_ayuso who has renewed his existing deal to stay at the team until the end of 2028.



Meilleur jeune du Tour de Romandie

Il y a décidément beaucoup de mouvement chez UAE Team Emirates entre le Tour de France et le Tour d’Espagne. Quelques jours après avoir annoncé huit prolongations de contrat dont celles de Matteo Trentin (2023), Rafal Majka (2024) ou encore Brandon McNulty (2024), l’équipe de Tadej Pogacar annonce samedi avoir renouvelé le bail du prometteur Juan Ayuso (19 ans) pour une longue durée. Le coureur espagnol est lié à son équipe jusqu’en … 2028.Ce que n’a pas manqué de rappeler son employeur, qui croit beaucoup en lui pour l’avenir.« Bien qu'il n'en soit qu'à sa première saison professionnelle complète et qu'il soit l'un des plus jeunes pilotes du circuit professionnel, Ayuso a déjà goûté à sa première victoire professionnelle.», est-il écrit dans le communiqué d’UAE Team Emirates. Le natif de Barcelone, champion d’Espagne chez les cadets puis en juniors, mais aussi vainqueur du Tour d'Italie espoirs en 2021, parvient à sortir son épingle du jeu cette année pour sa découverte du monde professionnel. Il cumule plusieurs places d'honneur sur différents classements de meilleur jeune avec le Tour de la Communauté valencienne (4eme), le Tour de Catalogne (3eme) et le Tour de Romandie (1er). De plus, Ayuso occupait la huitième place du classement général du Critérium du Dauphiné début juin avant de se déclarer non partant au matin de la sixième étape.