UAE Team-Emirates : Trentin a signé deux ans

Milan-San Remo, le Tour des Flandres, le maillot vert du Tour, Paris-Roubaix...

Belle pioche pour l'équipe UAE Team-Emirates. Alors que le Tour de France fait relâche ce lundi au lendemain de la passation de pouvoirs entre Adam Yates et Primoz Roglic, avec la traditionnelle journée de repos (la première de cette édition 2020), la formation émiratie chère à Tadej Pogacar, vainqueur justement de l'étape de dimanche, a annoncéA peine débarqué au sein de l'équipe CCC après deux saisons passées chez Mitchelton-Scott, le coureur italien, dans le flou au même titre que tous ses partenaires concernant l'avenir de l'équipe polonaise, fait déjà ses valises. L'ancien coéquipier de Philippe Gilbert sous les couleurs de Quick-Step, où il avait fait ses débuts comme stagiaire (en 2011) avant d'y passer professionnel ensuite (en 2012),, a annoncé lundi UAE Team-Emirates, précisant que le coureur classé 103eme du Tour (à 1h56'03 de Roglic) à l'issue de la première semaine de course rejoindrait sa nouvelle formation la saison prochaine, pour le plus grand plaisir du manager italien des Orange et compatriote de Trentin Mauro Gianetti, qui ne tarit pas d'éloge à propos du champion d'Europe sur route en 2018.« Matteo est un gros renfort pour notre équipe, en particulier pour les classiques flandriennes mais aussi pour les autres courses d'un jour. Il a prouvé qu'il était un coureur très polyvalent sur de nombreux types de courses et qu'il avait une bonne pointe de vitesse. Nous aimons sa façon de courir et sa mentalité de gagnant. Je suis convaincu qu'il s'intégrera très bien dans l'équipe. »Le double vainqueur de Paris-Tours (2015 et 2017) et de huit étapes sur les Grands Tours (trois sur le Tour de France, quatre sur la Vuelta et une sur le Tour d'Italie) se dit d'ailleurs« Je suis très heureux de rejoindre cette équipe qui est ambitieuse. Trouver une formation qui a un projet sur du long terme n'est pas facile en cette période et je suis fier que les dirigeants m'ont fait confiance. Je connais déjà de nombreux coureurs et de nombreux membres du personnel. Donc, ce sera une intégration plus facile de ce point de vue. » Le natif de Borgo Valsugana (Trentin) avoue par ailleurs qu'il ne fera pas le voyage sans ambition. « Des objectifs, j'en ai beaucoup et j'espère les atteindre avec cette équipe. Il y a Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris Roubaix. Je voudrais aussi viser le maillot vert du Tour de France, évidemment tout en travaillant toujours vers les objectifs de classement général de l'équipe ». UAE Team-Emirates peut se frotter les doigts.