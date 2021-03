UAE Team Emirates : Pogacar prolonge son contrat jusqu'en 2026

Pogacar : « Je me sens chez moi dans cette équipe »

Gianetti : « Nous sommes heureux »

Nouvelle prolongation de contrat pour Tadej Pogacar, amené à rester sous les couleurs de son équipe actuelle pour les cinq prochaines saisons. En effet, ce mardi matin, la formation UAE Team Emirates a annoncé, via son compte Twitter officiel, que son petit prodige slovène avait signé un nouveau bail qui court désormais jusqu'en 2026, avec, à n'en pas douter, une revalorisation salariale à la clé.Après cette nouvelle annonce concernant son propre avenir, Pogacar n'a ainsi pas manqué de livrer son ressenti, sur le site officiel de sa formation : « Je me sens chez moi dans cette équipe.L’équipe montre beaucoup de confiance en moi, ce dont je suis reconnaissant, et je travaille dur pour leur rendre cela lorsque je cours aux côtés de mes coéquipiers. J'espère que nous pourrons connaître encore beaucoup de succès ensemble dans les années à venir. »Une nouvelle dont s'est également évidemment réjoui le patron de cette formation UAE Team Emirates, à savoir Mauro Gianetti. A ce sujet, le manager général de l'équipe émiratie a ainsi notamment déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer la nouvelle prolongation de contrat de Tadej (Pogacar). Il croit aussi fermement en notre projet que nous croyons en ses capacités.Nous créons un vrai groupe, uni, avec une atmosphère qui ne me rappelle rien de ce que j'ai connu dans le cyclisme. J'en suis particulièrement fier. »