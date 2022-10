UAE Team Emirates : Pogacar ouvre la porte au gravel

Toeschouwer op WK gravel: Tadej Pogacar pic.twitter.com/0BhHSPqoB1

Pogacar : « J’ai besoin de m’y essayer prochainement »

Tadej Pogacar pourrait élargir son horizon. Vainqueur du Tour de Lombardie ce samedi dans les rue de Côme, le Slovène a fait le déplacement en Vénétie afin d’assister à la première édition des championnats du monde de gravel reconnus par l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le double vainqueur du Tour de France a ainsi pu assister au sacre en solitaire de Gianni Vermeersch et confier que cette discipline hybride est à même de l’intéresser. « Il est clair que j’aurait adoré participer aux championnats du monde de gravel, a confié Tadej Pogacar dans des propos recueillis par le site spécialisé Cyclingnews. C’est une discipline assez nouvelle, notamment en Europe, et c’est la première édition des Mondiaux. A l’avenir, j’adorerai me battre pour le maillot arc-en-ciel de gravel. » Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a toutefois apprécié d’être un simple spectateur ce dimanche à Cittadella. « Je ne fais pas ça souvent, c’était donc une belle opportunité, a-t-il confié. Ce sera intéressant de voir comment le gravel va se développer dans les années à venir. »Alors que des coureurs comme Mathieu van der Poel, Tom Pidcock ou encore Wout Van Aert ont déjà démontré leur polyvalence en cyclo-cross ou en VTT, Tadej Pogacar ne ferme pas la porte à s’éloigner de la route. « Si vous pouvez le faire et gagner dans plusieurs disciplines, pourquoi ne pas mélanger tout ça durant sa carrière ? Il y a bon nombre de grands coureurs qui multiplient les disciplines actuellement, a noté le Slovène. On a un nouveau champion du monde de gravel qui s’appelle Gianni Vermeersch, qui est également un coureur doué en cyclo-cross participant aussi à des courses sur route. Des coureurs comme Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Wout Van Aert et Tom Pidcock ont démontré qu’il peuvent être bons dans tout et même parfois être le meilleur. » Admettant son manque d’expérience en gravel, Tadej Pogacar assure apprécier d’autres disciplines hors de la route. « J’aime le VTT, j’apprécie le cyclo-cross et je pense que le gravel n’est pas très éloigne de la course sur route, a-t-il noté. J’ai besoin de m’y essayer prochainement. Peut-être que nous parviendrons à trouver un moment dans mon calendrier de l’an prochain pour une course de gravel. Je l’espère sincèrement. » Les spécialistes de la discipline pourraient avoir très vite un nouveau rival de poids.