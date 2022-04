UAE Team Emirates : Pogacar finalement forfait pour Liège-Bastogne-Liège

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.

It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding



A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation 🙏 pic.twitter.com/px8VYkso65



— Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 23, 2022

« Ces derniers jours ont été difficiles »

Dimanche,Vainqueur en 2021 de Liège-Bastogne-Liège, le coureur de la formation UAE Team Emirates a finalement été contraint de déclarer forfait ce samedi pour l'édition 2022. En Slovénie depuis jeudi, l'intéressé avait en effet dû s'absenter pour soutenir sa compagne Urska Zigart, qui a perdu sa mère ce vendredi. Au lendemain de cette triste nouvelle, l'équipe émirati a officialisé le forfait du double vainqueur du Tour de France pour cette Classique ardennaise. Aux côté de notamment du Néo-Zélandais George Bennett et du Suisse Marc Hirschi,, qui était forcément très attendu pour l'occasion. Alors qu'il restait sur une 12eme place sur La Flèche Wallonne, ce dernier se disait récemment impatient et motiver de s'aligner sur ce Monument et voulait visiblement en découdre.« Malheureusement, je ne serai pas au départ de Liège-Bastogne-Liège demain (dimanche).Un merci spécial à mon équipe et surtout à Mauro Gianetti et Matar pour leur soutien dans cette situation », a depuis réagi ce samedi le cycliste de 23 ans, via un message posté sur ses réseaux sociaux. L'absence du lauréat 2021 de « La Doyenne » va rebattre considérablement les cartes parmi les prétendants à la victoire finale. Ainsi,sur les routes de Wallonie. De son côté, après s'être imposé sur La Flèche Wallonne il y a une semaine, le Belge Dylan Teuns (Bahrain Victorious) pourrait lui viser un incroyable doublé. L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) pourrait également avoir son mot à dire.