UAE Team Emirates : Pause dans sa carrière contrainte pour Diego Ulissi

Plusieurs mois de repos pour Ulissi

Après une saison 2020 réussie avec deux victoires d’étape sur le Giro, c’est la douche froide pour Diego Ulissi. Le coureur italien a, en effet, annoncé ce lundi devoir faire une pause de plusieurs mois dans sa carrière professionnelle en raison d’une myocardite, une inflammation du tissu musculaire du cœur. Un problème cardiaque qui, selon l’équipe UAE Team Emirates, a été décelé à l’occasion d’examens médicaux exigés par l’UCI avant le début de la saison. « Diego Ulissi s’est soumis à une visite médicale requise par l’UCI et l’équipe, a confirmé le médecin de la formation émiratie, Michele di Grandi, dans un communiqué. De prime abord, il semblait en bonne santé et n’a ressenti aucun trouble, mais la découverte d’un battement du cœur irrégulier au cours d’un exercice physique, qui n’était pas présent jusqu’ici, nous a mis le doute. »Ce n’est qu’à l’issue de nouveaux examens qu’un diagnostic plus précis a pu être posé et jeter le doute sur l’avenir professionnel de l’Italien. « Deux nouveaux tests ont conclu à une myocardite, ajoute Michele di Grandi. Par précaution, Diego Ulissi devra observer une période de repos de plusieurs mois, au cours de laquelle il devra se soumettre à des investigations plus poussées pour déterminer la nature du problème. » Les résultats de ces examens, Diego Ulissi les accepte mais avoue une grande déception alors qu’il doit remiser son vélo pour les mois à venir. « Je ne peux pas cacher mes sentiments d’inquiétude et d’énervement. Je n’ai jamais eu aucun signe de cela, je me suis toujours senti en pleine santé. Heureusement, l’équipe médicale a été prompt à réagir après avoir découvert ceci, a déclaré le coureur de 31 ans dans un communiqué de son équipe. Je me dois de prendre une période de repos, que j’espère temporaire, en gardant à l’esprit que la santé est la priorité, car la vie ne s’arrête pas après le cyclisme. »