UAE Team Emirates : Pas d'inquiétude pour Pogacar, motivé avant Liège-Bastogne-Liège

Pogacar impatient pour « La Doyenne »

Ce n’est sans doute pas le résultat qu’il attendait. Annoncé favori de La Flèche Wallonne ce dimanche, Tadej Pogacar n’a pas été en mesure de suivre le rythme imposé par Dylan Teuns, vainqueur de la classique devant Alejandro Valverde et Aleksandr Vlasov. Alors qu’il était aux avant-postes dans les premières pentes du Mur de Huy, le Slovène a fini par caler et n’a pu couper la ligne d’arrivée qu’en 12eme position, sept secondes derrière le vainqueur du jour, dans un groupe qui a terminé juste derrière le tenant du titre Julian Alaphilippe. Mais cette apparente défaillance dans la pente n’est pas un sujet d’inquiétude pour Tadej Pogacar. « Je ne vois pas ça comme une faiblesse ou quelque chose du même ordre. C’est simplement une course d’un jour. Ça arrive, a confié face à la presse le Slovène, un brin philosophe. Parfois, vous ne pouvez pas donner votre meilleur et, parfois, vous pouvez être en grande forme. Ce n’est pas une faiblesse pour moi. »Tadej Pogacar, pour sa deuxième participation à La Flèche Wallonne, a échoué dans sa quête de victoire et s’est remémoré sa neuvième place en 2020 « lors d’un final similaire à celui de cette année ». Le double vainqueur du Tour de France a également glissé avec malice que, cette même année, il avait ensuite été aux avant-postes sur Liège-Bastogne-Liège. Tenant du titre de « La Doyenne », Tadej Pogacar ne cache pas son appétit pour ce Monument du cyclisme. « Je suis donc pleinement motivé pour dimanche », a-t-il confié. Revenant à La Flèche Wallonne, le Slovène a assuré avoir tout donné. « C’est une course difficile, un final difficile et j’ai fait de mon mieux. J’ai été jusqu’à la limite, a ajouté Tadej Pogacar. J’ai été à l’avant. L’acide lactique m’a alors eu et j’a à peine pu terminer. Mais tout va bien. » Place maintenant à Liège-Bastogne-Liège, avec une nouvelle explication attendue avec le champion du monde en titre.